В Лондоне встретились самая высокая и самая низкая женщины мира

В рамках празднования 70-летия Книги рекордов Гиннесса в Лондоне состоялась уникальная встреча: за чашкой чая собрались две удивительные женщины — самая высокая и самая низкая представительницы прекрасного пола в мире, сообщает daily.afisha.ru.

Турецкий веб-разработчик Румейса Гелги, чей рост достигает 215,16 см, и индийская актриса Джоти Амджи ростом всего 62,8 см провели незабываемое чаепитие. Несмотря на колоссальную разницу в росте, 27-летняя Румейса и 30-летняя Джоти быстро нашли общий язык, обнаружив схожие интересы.

«Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше меня, но сегодня я была так счастлива взглянуть вверх и увидеть самую высокую женщину в мире. Я рада, что встретила Румейсу, она такая добродушная, и мне было очень комфортно с ней разговаривать», – поделилась впечатлениями Амджи.

Гелги, у которой диагностирован редкий синдром Уивера, использует свою известность, чтобы поддержать людей, отличающихся от большинства. «Я хочу, чтобы люди увидели, что быть другим – это нормально», – подчеркивает она.

Обе женщины заслужили свои титулы в разное время: Джоти была признана рекордсменкой в день своего 18-летия и позже снялась в популярном сериале «Американская история ужасов», а Румейса получила свой титул в 2021 году, став первой турчанкой с подтвержденным синдромом Уивера.

Примечательно, что в Турции проживает самый высокий мужчина в мир –Султан Кесен. Его рост составляет 2 метра 46,5 сантиметра. А вот самым низким мужчиной признан иранец Афшин Эсмаил Гадерзаде с ростом 65,24 см.