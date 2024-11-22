В Китае обнаружено крупное месторождение золота

Геологическая служба провинции Хунань в центральном Китае сообщила об открытии крупного месторождения золота, оцениваемого более чем в 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), сообщает «МИР 24».

В ходе разведочных работ специалисты обнаружили разветвленную сеть из более чем 40 золотоносных жил, залегающих на глубине свыше двух километров. По предварительным оценкам, общий объем залежей драгоценного металла на глубине до трех километров превышает тысячу тонн.

Находка особенно актуальна на фоне растущего спроса на золото в Китае. Несмотря на то, что в 2023 году добыча золота в стране выросла на 0,84% и достигла 375,16 тонн, потребление драгоценного металла значительно превысило этот показатель, составив 1089,69 тонн, что на 8,78% больше предыдущего года.