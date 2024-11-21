Ford объявила четыре отзыва и стала объектом двух новых расследований

В ноябре компания Ford объявила о четырех отзывах автомобилей в США, связанных с дефектами, угрожающими безопасности. Одновременно Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала два новых расследования по жалобам на надежность продукции производителя, передает tarantas.news.

16 ноября Ford выпустил уведомления об отзыве более 30 000 автомобилей.

Первый отзыв касается 65 автомобилей Ford Ranger 2023 года выпуска. У машин выявлен недостаточный зазор между топливопроводом и крепежным элементом, что может привести к утечке топлива и пожару.

Второй случай затрагивает 2 418 автомобилей F-150 (2023–2024 годов выпуска), Expedition (2023 г.в.) и Lincoln Navigator (2023 г.в.). У этих моделей обнаружены неправильно установленные заглушки двигателя, что создает риск утечки масла и возгорания.

Третий отзыв связан с отсутствием обязательных наклеек, предупреждающих о функциях подушек безопасности, на 27 678 автомобилях.

Четвертый дефект обнаружен у 15 автомобилей Ford Escape (2023—2024 гг.в.): неисправность панели приборов может препятствовать срабатыванию пассажирской подушки безопасности.

Кроме отзывов, NHTSA начала два новых расследования. Первое касается Ford Expedition, где из-за дефекта преднатяжителей ремней безопасности возможно их случайное срабатывание. Второе — проблемы с аккумуляторами на Bronco Sport и Maverick, которые не устранились после обновления ПО.

Ford заявил, что работает над устранением всех выявленных проблем. NHTSA продолжает сбор данных по каждому из случаев.