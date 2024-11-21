Японец 15 лет ест одинаковую еду и носит однотипную одежду: устал принимать решения

Рамен и орехи на завтрак, куриное филе на обед и жареная свинина с зеленой фасолью на ужин. Такого неизменного рациона придерживается японец Го Кита на протяжении последних 15 лет. Таким образом он решил избавить себя от необходимости принимать решения, говорится в статье South China Morning Post.

По информации издания, на такой образ жизни он решился в возрасте 23 лет, когда устроился на новую работу.

Идея следовать фиксированному распорядку была навеяна примером бейсболиста Ичиро Сузуки, который строго придерживался установленного графика.

Помимо рациона, Кита унифицировал свой гардероб. Он носит рубашки и брюки одного фасона, а также одинаковые носки и нижнее белье. Все повседневные дела выполняются по заранее составленному расписанию.

Кита объясняет свой подход тем, что современный человек ежедневно сталкивается с десятками тысяч решений, и это чревато переутомлением и снижением способности мыслить рационально.

Для поддержания здоровья он также принимает пищевые добавки, восполняя недостаток питательных веществ в каждодневном меню.