Определились все участники четвертьфинала Лиги наций УЕФА

Сборные Хорватии и Дании сыграли вничью с командами Португалии и Сербии соответственно, благодаря чему обеспечили себе вторые места в своих группах и завоевали последние путевки в плей-офф Лиги наций УЕФА. Групповой этап лиги A завершится во вторник матчами группы 3, где все места были распределены досрочно, передает РИА Спорт.

С первых мест в своих группах в четвертьфинал вышли сборные Португалии, Франции, Германии и Испании. Вторые места, помимо хорватов и датчан, заняли команды Италии и Нидерландов.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 22 ноября в Ньоне (Швейцария). Первые четвертьфинальные матчи состоятся 20 марта 2025 года, ответные встречи пройдут 23 марта. Финал и матч за третье место турнира запланированы на 8 июня. Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.