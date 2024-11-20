В Ашхабаде откроется выставка к 80-летию Мёджека Чарыева

22 ноября в Выставочном центре изобразительного искусства Ашхабада состоится открытие персональной выставки народного художника Туркменистана Мёджека Чарыева, приуроченной к 80-летию мастера.

Член Союза кинематографистов и Союза художников Туркменистана Мёджек Чарыев посвятил своё творчество таким направлениям, как шарж, живопись, мультипликация.

Церемония открытие состоится в 16:00.

Работа выставки продлится до 6 декабря .

Выставочный центр изобразительного искусства расположен по адресу: ул. Асудалык, 33.

Часы работы: по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв 13:00-14:00), в субботу с 9:00 до 16:00 (перерыв 13:00-14:00), в воскресенье — выходной.