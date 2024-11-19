На территорию Виндзорского замка проникли грабители, угнав автомобиль и квадроцикл

В британской королевской резиденции произошел беспрецедентный случай – злоумышленники совершили кражу транспортных средств из владений Карла III. По информации издания The Sun, инцидент произошел на территории Виндзорского замка, пишет «МИР 24».

Преступники в масках, преодолели двухметровое ограждение и проникли в хозяйственное помещение резиденции. Добычей грабителей стали пикап и красный квадроцикл, принадлежащие королю. Используя угнанный пикап, они смогли покинуть охраняемую территорию. Хотя происшествие случилось 13 октября, официальное подтверждение от правоохранительных органов поступило только 17 ноября.

По мнению источника The Sun, преступление было тщательно спланировано – злоумышленники, вероятно, заранее изучили расположение техники и систему охраны замка. В момент кражи король находился в Шотландии, королева Камилла отдыхала в Индии, а принц Уильям с семьей проживал неподалеку – в коттедже Аделаида, расположенном в пяти минутах езды от места происшествия.