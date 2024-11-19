Мощная магнитная буря накроет Землю 20 ноября

Серьезное геомагнитное возмущение ожидает Землю 20 ноября. Специалисты прогнозируют, что магнитная буря достигнет значительной силы – 4 баллов из 9 возможных, с вероятностью усиления до уровня G3 (5 баллов). Явление будет характеризоваться продолжительностью и охватит практически весь день, сообщает Life.ru.

В связи с солнечной активностью люди с повышенной метеочувствительностью могут испытывать различные недомогания. Среди возможных симптомов: мигрень, нестабильное артериальное давление, вертиго и тахикардия. Также не исключены проблемы со сном и дискомфорт в суставах. Специалисты в области здравоохранения рекомендуют заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

Ситуация стабилизируется уже на следующие сутки – последняя декада месяца будет отмечена низкой солнечной активностью.