Джейк Пол победил Майка Тайсона в официальном боксерском поединке

27-летний американский блогер Джейк Пол одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном в профессиональном поединке, который состоялся в Арлингтоне (Техас). Бой продлился все запланированные восемь раундов по две минуты, и победитель был определен единогласным решением судей, сообщает Спортс.

После боя Пол признался: «Я пытался сделать ему немного больно, но и боялся, что он сделает больно мне».

В свою очередь, 58-летний Тайсон, несмотря на поражение, заявил о намерении продолжить карьеру, отметив: «Не думаю об уходе из бокса. Может быть, я подерусь с его братом».

Это был официальный профессиональный поединок, который будет занесен в статистику обоих боксеров. Для Пола эта победа стала 11-й в 12 профессиональных боях. Послужной список Тайсона включает 59 поединков с 50 победами (44 нокаутом), семью поражениями и двумя несостоявшимися боями.