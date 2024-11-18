В Туркменистане идет подготовка к весенней посевной кампании

В регионах Туркменистана идет активная подготовка земель к весенней посевной кампании. На освободившихся полях проводится подпитка минеральными удобрениями и вспашка, принимаются меры по обеспечению эффективной работы сельскохозяйственной техники, передает TDH.

Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Тангрыгулы Атахаллыев в ходе очередного заседания правительства страны. По его словам, параллельно с подготовкой к весенним работам в стране продолжается активная фаза текущего сельскохозяйственного сезона.

В настоящее время проводится уход за посевами озимой пшеницы, включающий полив всходов, внесение минеральных удобрений и борьбу с сорняками. Эти меры направлены на получение высокого урожая зерна в следующем году и укрепление продовольственной безопасности страны.

В Дашогузском и Лебапском велаятах продолжается уборка риса, а в Марыйском велаяте — сахарной свёклы. Также ведется работа по сбору оставшегося хлопка и его переработке.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, поручил держать под строгим контролем все сельскохозяйственные работы и подчеркнул необходимость дальнейшего комплексного развития агропромышленного сектора страны. Особое внимание глава государства уделил вопросам своевременной уборки урожая и подготовки к предстоящему весеннему севу.