Туркменистан принял участие в мероприятиях EE IWG в Вене
Делегаты Государственной миграционной службы Туркменистана приняли участие в четвертом ежегодном заседании Восточно-Европейской неформальной рабочей группы по данным о пассажирах (EE IWG), которое проходило с 6 по 8 ноября в Вене, Австрия. В этих числах здесь также проводился восьмой семинар по пассажирским данным.
Как сообщает Посольство Туркменистана в Австрии, мероприятия были посвящены ответственному использованию данных о пассажирах для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, освещению передового опыта, инновационных технологий и международного сотрудничества.
Делегация Туркменистана взаимодействовала с экспертами из разных стран, делясь информацией о собственной национальной практике и участвуя в обсуждении общего опыта и операционных моделей.
На встречах подчеркивалась важность систем API и PNR для охраны границ и совершенствования механизмов безопасности в соответствии с резолюциями, принятыми Советом Безопасности ООН, и решением министров ОБСЕ от 2016 года
Мероприятия были проведены совместно Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управлением ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT).