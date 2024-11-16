Туркменистан принял участие в мероприятиях EE IWG в Вене

Делегаты Государственной миграционной службы Туркменистана приняли участие в четвертом ежегодном заседании Восточно-Европейской неформальной рабочей группы по данным о пассажирах (EE IWG), которое проходило с 6 по 8 ноября в Вене, Австрия. В этих числах здесь также проводился восьмой семинар по пассажирским данным.

Как сообщает Посольство Туркменистана в Австрии, мероприятия были посвящены ответственному использованию данных о пассажирах для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, освещению передового опыта, инновационных технологий и международного сотрудничества.