Определились полуфиналисты на Ashgabat Open 2024 среди женских пар

В женском парном разряде международного теннисного турнира Ashgabat Open 2024 среди игроков не старше 14 лет определились участницы полуфинальных матчей. В следующий этап соревнований, как и прогнозировалось, вышла вся первая сеяная четвёрка спортсменок, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В первом полуфинальном матче на корт выйдут Илима Гусейнова и Айлара Какабаева, которым предстоит встреча с дуэтом Айнур Агамурадова/Дженнет Оразалиева.

Во втором полуфинале зрители увидят противостояние смешанной туркмено-узбекской пары Сульгун Ишанкулиева/Сафия Шарипова против полностью туркменского дуэта Айнур Аннамырадова/Назли Худайкулиева.

Стоит отметить, что турнир проходит в Теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада. В соревнованиях принимают участие представители 12 стран, включая теннисистов из Великобритании, Индии, Ирана, Иордании, Казахстана, Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.

Победители полуфинальных встреч продолжат борьбу за главный трофей турнира в финальном матче.