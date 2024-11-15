Туркменские теннисистки обеспечили национальный пьедестал на Ashgabat Open 2024

Большой успех продемонстрировали туркменские теннисистки на международном турнире Ashgabat Open 2024, проходящем в столице Туркменистана. По итогам очередного игрового дня стало известно, что весь пьедестал почета в женском одиночном разряде будет занят исключительно местными спортсменками.

В четвертьфинал турнира пробились сразу восемь представительниц Туркменистана: Илима Гусейнова, Айлара Какабаева, Айнур Аннамырадова, Назли Худайкулиева и Сульгун Ишанкулиева, занимающие первые пять сеяных позиций, а также Сафия Трибунская, Дженнет Оразалиева и Анна Понятова, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Успех туркменских теннисисток особенно примечателен, учитывая, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из 12 государств, включая представителей таких стран с развитыми теннисными традициями, как Великобритания и Индия.

Теперь болельщикам предстоит увидеть увлекательные матчи между соотечественницами, которые определят распределение мест на пьедестале почета.

Напомним, что соревнования проходят на кортах Теннисного комплекса в Олимпийском городке Ашхабада.