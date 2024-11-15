На турнире Ashgabat Open 2024 определились все участники решающих стадий у мужчин

Мужская часть международного теннисного турнира Ashgabat Open 2024 подарила зрителям настоящую драму в борьбе за выход в четвертьфинальную стадию. Впервые за историю турнира конкуренция между местными и иностранными спортсменами достигла такого накала.

В одиночном разряде четвертьфинальная сетка оказалась разделена поровну между хозяевами корта и зарубежными участниками. Туркменистан в этой стадии представят первые четыре сеяных теннисиста: Эмирхан Рустамов, Сулейман Худайбердыев, Юнус Аннамырадов и Али Гельдыев. Международную четверку составили Мухаммад Усмани (Пакистан), Мохаммед Аль Али (ОАЭ), а также малайзийский дуэт Гарет Лим Хао Чжэ и Джейкоб Вонг, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Самым драматичным моментом игрового дня стал матч между туркменским спортсменом Эюпбегом Атаджановым и Мохаммедом Аль Али из ОАЭ. Теннисисты провели на корте рекордные три часа, продемонстрировав настоящий триллер. Атаджанов начал встречу уверенно, поведя в счете 4:2 и выиграв первый сет 6:4. Однако длительная борьба отняла много сил у туркменского спортсмена, что сказалось на результате следующих двух сетов, которые он уступил со счетом 3:6 и 2:6.

Не менее упорным выдался поединок между Керимгелди Велибеговым и пакистанцем Мухаммадом Усмани, продлившийся около двух часов. Особенно напряженным стал гейм при счете 5:4 в пользу Усмани в первом сете – теннисисты разыгрывали его около 15 минут. Несмотря на два больших очка у туркменского спортсмена, победу в матче одержал представитель Пакистана – 6:4, 6:3.

В парном разряде определились все полуфиналисты. В первом матче за выход в финал сыграют туркменский дуэт Назар Амангельдыев/Керимгелди Велибегов против интернациональной пары Ярослав Бобров (Казахстан)/Мухамметсап Сердаров (Туркменистан). Во втором полуфинале встретятся туркменская пара Юнус Аннамырадов/Али Гельдыев, сеяная под вторым номером, и малайзийский дуэт Гарет Лим Хао Чжэ/Джейкоб Вонг.

Турнир, собравший участников из 12 стран, продолжает радовать болельщиков высоким уровнем тенниса и непредсказуемыми результатами. Следующие матчи обещают быть не менее захватывающими, учитывая возросший уровень конкуренции на решающих стадиях соревнований.