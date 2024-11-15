Между Узбекистаном и Казахстаном запустят первый туристический поезд

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан объявило о запуске уникального железнодорожного тура «Шелковый путь», который начнет курсировать между двумя странами с 16 ноября. Четырехдневный маршрут пролегает через Алматы, Туркестан и Ташкент, позволяя путешественникам познакомиться с богатым историческим и культурным наследием двух государств, сообщает yuz.uz.

В программу тура включено посещение знаковых достопримечательностей региона. В Казахстане туристы смогут увидеть древний мавзолей Арыстан-баба, познакомиться с экспозицией музея-заповедника «Азрет Султан» и оценить масштабы инновационного туристического комплекса «Караван-Сарай». Ташкентская часть маршрута представит гостям гармоничное сочетание исторического наследия и современной городской архитектуры столицы Узбекистана.

Организаторы предусмотрели полный комплекс услуг для комфортного путешествия, включая профессиональное сопровождение гида, трехразовое питание, трансферы и билеты во все туристические объекты по маршруту.

По словам вице-министра туризма и спорта Казахстана Ержана Еркинбаева, новый железнодорожный тур станет важным элементом в развитии регионального туризма и послужит укреплению культурного диалога между странами.