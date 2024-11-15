Компания Huawei изучает возможности внедрения 5G в Туркменистане

Huawei рассматривает перспективы развертывания сетей 5G в Туркменистане и в настоящее время занимается установкой систем GPON в регионах страны. Об этом сообщил представитель компании в Туркменистане Сяо Лунь в рамках проходящей в Ашхабаде XVII международной выставки «Türkmentel — 2024».

По словам представителя компании, Huawei работает в Туркменистане более 20 лет, начиная с 2003 года, когда были установлены первые станции связи. За это время накоплен богатый опыт сотрудничества.

«Мы высоко оцениваем перспективы развития телекоммуникационного сектора в стране. Совместные проекты, планируемые на программной основе, дают полное основание для такой оценки», — отметил Сяо Лунь в интервью газете «Туркменистан».

Huawei, основанная в 1987 году, в настоящее время имеет представительства более чем в 100 странах мира и является одним из ключевых партнеров Туркменистана в развитии телекоммуникационной инфраструктуры.