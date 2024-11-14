Ученые объяснили, почему современный человек все больше испытывает скуку

Новое исследование канадских учёных из Университета Торонто, опубликованное в журнале Communications Psychology, раскрыло связь между распространением цифровых технологий и растущим чувством скуки у современных людей, пишет gazeta.ru.

Национальные опросы демонстрируют тревожную тенденцию: уровень скуки достиг исторического максимума, особенно среди молодежи после 2009 года. Учитывая, что хроническая скука может провоцировать тревожность, депрессию и агрессивное поведение, исследователи детально изучили этот феномен.

Выяснилось, что цифровые медиа создают своеобразную «ловушку стимуляции». Постоянный поток ярких впечатлений в социальных сетях, эволюционировавший от текста к изображениям и коротким видео, формирует завышенные ожидания от реальности. В результате традиционные занятия, такие как чтение книг или посещение лекций, кажутся недостаточно увлекательными.

Более того, многозадачность и бесконечные уведомления на смартфонах разрушают способность к длительной концентрации. Постоянные прерывания снижают удовлетворение от выполняемых задач и затрудняют глубокое погружение в процесс.

Ученые также отметили, что фрагментированность информации в цифровом пространстве подрывает ощущение осмысленности происходящего. Парадоксально, но изобилие цифровой стимуляции приводит к росту скуки, повышая пороги вовлеченности и размывая способность к сосредоточению.