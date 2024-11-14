На турнире Ashgabat open 2024 определились четвертьфиналисты в парных разрядах

На проходящем в туркменской столице международном теннисном турнире «Ashgabat open 2024» среди юношей и девушек не старше 14 лет начались соревнования в парных разрядах.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», у юношей в этом виде программы борьбу за звание сильнейших ведут 16 пар, которые демонстрируют огромную волю к победе. Весьма показательными в этом плане стали три матча, два из которых завершились сенсационно. Так, в первом из них сеяные под первым номером Сулейман Худайбердыев и Эмирхан Рустамов неожиданно уступили на супер тай-брейке уступающим по рейтингу соотечественникам Назару Амангельдыеву и Керимгелди Велибегову.

Примечательно при этом, что поначалу ничто не предвещало сенсации. Первый сет С.Худайбердыев и Э.Рустамов уверено выиграли – 6:2. Однако во втором расслабились и уступили – 1:6. В итоге всё решилось на супер тай-брейке, который Н.Амангельдыев и К.Велибегов выиграли – 10:5 и пробились в четвертьфинал.

Вторая сенсация родилась в матче, в котором сеяные под третьим номером Кеймир Аннаев и Ильяс Мемметгулыев на удивление легко проиграли малайзийскому дуэту Гарет Лим Хао Чжэ и Джейкоб Вонг – 1:6, 1:6.

Вслед за теннисистами из Малайзии большую волю к победе проявил интернациональный дуэт Сейран Делаков (Туркменистан) и Мухаммад Эрматов (Узбекистан), который победил в упорной борьбе пару Эфе Даниэль Акар (Турция) и Гуванч Довлетов (Туркменистан) – 7:6(3), 6:4 и вышел в четвертьфинал.

В 1/4 финала также проследовали: туркменские пары Юнус Аннамырадов и Али Гельдыев (сеяные под вторым номером), Бегенчгелди Хумметов и Говшут Союнов, Эюпбег Атаджанов и Алырыза Мередов и интернациональные дуэты Рашид Альджесми (ОАЭ) и Айман Хаммуде (Иордания), а также сеяные под четвёртым номером Ярослав Бобров (Казахстан) и Мухамметсапа Сердаров (Туркменистан).

В женском парном разряде, в котором призы оспаривают 14 дуэтов, особых сенсаций не произошло. Первых два сеяных дуэта из Туркменистана – Илима Гусейнова/Айлара Какабаева и Айнур Аннамырадова/Назли Худайкулиева, благодаря удачному жребию, без борьбы вышли в четвертьфинал. А вот остальным пришлось потрудиться, чтобы проследовать в следующий раунд соревнований. По итогам игрового дня этого права заслужили: туркменские пары Айнур Агамурадова и Дженнет Оразалиева (сеяные под четвёртым номером), Сельби Алтыева и Имилия Камбарова, Лейли Эсенова и Анна Понятова, Виктория Курбаева и Мяхри Маммедова, теннисистки из Ирана Махра Парниян и Шайлы Савах и сеяный под третьим номером интернациональный дуэт Сульгун Ишанкулиева (Туркменистан) и Сафия Шарипова (Узбекистан).

Напомним, международный турнир «Ashgabat open 2024» проходит в Теннисном комплексе Олимпийского городка с участием спортсменов из 12 стран – Великобритании, Индии, Ирана, Иордании, Казахстана, Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.