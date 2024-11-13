Туркменские теннисисты одержали первые победы на турнире Ashgabat Open 2024

Туркменские теннисисты успешно начали выступление на международном турнире Ashgabat Open 2024, который стартовал в столице Туркменистана. В первый игровой день спортсмены из Туркменистана показали отличные результаты, выйдя во второй раунд соревнований.

Турнир проходит в Теннисном комплексе Олимпийского городка и собрал 63 спортсмена не старше 14 лет из 12 стран, включая Великобританию, Индию, Иран, Иорданию, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и Туркменистан. Туркменистан представляют 20 юношей и 22 девушки.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в мужском одиночном разряде во второй раунд вышли Эмирхан Рустамов, Ясин Файзуллаев, Ильяс Мамметгулыев, Али Гельдыев, Эркин Алтыев, Керимгелди Велибегов, Алырыза Мередов, Юнус Аннамырадов, Эюпбег Атаджанов, Сулейман Худайбердиев и Мухамметсапа Сердаров.

Среди девушек во второй раунд прошли Лейли Эсенова, Ксения Сорокина, Сафия Трибунская, Сельби Алтыева, Сахра Гараханова, Сульгун Ишанкулиева, Имилия Камбарова, Анна Понятова, Айнур Атаджанова, Илима Гусейнова, Айлара Какабаева, Айнур Аннамырадова и Назли Худайкулиева.

Соревнования продолжаются.