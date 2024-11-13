Президент Туркменистана поздравил участников Международного кинофестиваля Gorkut ata

Сегодня в Ашхабаде состоится торжественное открытие Международного кинофестиваля Gorkut ata. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников и гостей фестиваля, подчеркнув важность культурной дипломатии в международных отношениях. Глава государства отметил, что Туркменистан активно развивает дружественные связи с другими странами, уделяя особое внимание культуре и искусству как мостам дружбы.

Основная цель фестиваля – продвижение сотрудничества в области кинематографии и развитие киноискусства среди тюркских народов. Участие известных киноведов, актёров и экспертов из России и тюркских государств свидетельствует о широкомасштабном взаимодействии в этой сфере.

В поздравительно послании, опубликованном на сайте TDH, говорится:

Уважаемые участники международного кинофестиваля!

Дорогие гости!

От всей души поздравляю вас с открытием Международного кинофестиваля «Gorkut ata», проводимого в Ашхабаде! Желаю больших успехов в работе этого кинофорума, который станет своеобразным вкладом в совершенствование многогранной культуры и духовное сближение тюркских народов!

Сегодня в соответствии с целями, вытекающими из правового статуса постоянного нейтралитета, независимый Туркменистан развивает дружественные связи с государствами планеты. В нашей стране осуществляется широкомасштабная работа, направленная на дальнейшее укрепление всеобщего мира и взаимопонимания. В международных отношениях большое значение придаётся культурной дипломатии. Ибо культура и искусство служат мостом дружбы, сближающим народы.

Уважаемые участники кинофестиваля!

В результате мудрой, дальновидной политики Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага наша Отчизна стала краем дружбы, братства, международного сотрудничества. Как известно, на заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры ­(ТЮРКСОЙ) 2024 год был объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», а древний город Анау – культурной столицей тюркского мира на этот год.

Проведение в городе Ашхабад Международного кинофестиваля «Gorkut ata» с участием представителей тюркских государств в дни празднования 300-летия со дня рождения великого мастера слова в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» имеет огромное значение. Сегодня в нашей беломраморной столице созданы все условия для организации на высоком уровне международных фестивалей, концертов и форумов. Накопленный опыт нашей страны в этой области признан во всём мире.

Дорогие друзья!

С древних времён туркменская земля считалась очагом культуры, искусства, науки и образования. Она прославилась великими личностями, оставившими неизгладимый след в истории. Это край, где жили такие знаменитые сельджукские султаны, как Тогрул бег, Чагры бег, Алп Арслан, Малик шах, Султан Санджар. Сегодня приумножается унаследованные нами от славных предков национальное культурное наследие и ценности.

Присвоение имени Огузхана Объединению «Türkmenfilm» является наглядным свидетельством высокого почитания мужественных предков, нашей великой истории. Мы искренне гордимся успехами на международных кинофестивалях фильмов, созданных Объединением «Türkmenfilm» имени Огузхана.

Сегодня мы придаём большое значение развитию кинематографии, созданию и показу отечественных фильмов, проведению кинофестивалей, участию туркменских специа­листов в мероприятиях, организуемых за рубежом. В прошлом году в городе Аркадаг, основанном по инициативе Героя-Аркадага, успешно прошёл Международный кинофестиваль «Arkadagyň säheri». Многоплановый по содержанию, он способствовал дальнейшему укреплению международных связей в сфере кино.

Основной целью Международного кинофестиваля «Gorkut ata», проводимого с участием представителей тюркских государств, является продвижение сотрудничества в области кинематографии, развитие киноискусства, ознакомление мирового сообщества с культурой тюркских народов.

Участие известных киноведов, актёров и экспертов Российской Федерации совместно с тюркскими государствами в этом мероприятии свидетельствует о широкомасштабном взаимодействии в данном направлении.

Уважаемые гости!

Сегодня современные достижения в области кино­искусства призывают народы к миру, содействуют сближению и солидарности. Сила искусства становится чудом, объединяющим сердца. Твёрдо уверен, что мероприятия, которые пройдут в рамках Международного кинофестиваля «Gorkut ata», внесут вклад в дальнейшее укрепление дружбы и братства между народами, в развитие культурного сотрудничества.

Уважаемые участники кинофестиваля!

Дорогие друзья!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с открытием Международного кинофестиваля «Gorkut ata»!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!