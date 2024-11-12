Госбиржа Туркменистана наторговала на более 1,2 миллиона долларов США

На прошедшей неделе общая сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 1 миллион 257 тысяч долларов США.

За иностранную валюту предприниматели из ОАЭ и Турции закупили произведённые на технологических установках ГК «Туркменнебит» нефтяной битум и полипропилен соответственно. Кроме того, за иностранную валюту были реализованы крашенные махровые изделия, чайный напиток с солодковым корнем, хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: ОАЭ, Турция, Германия, Кыргызстан.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопчатобумажную пряжу, спиртовой раствор йода и хлопковое волокно. Общая сумма сделок составила более 3 миллионов 801 тысячи манатов.

Всего было зарегистрировано 13 сделок, сообщает ТДХ.