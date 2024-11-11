Туркменские самбистки завоевали две бронзы на чемпионате мира в Астане

Зарина Абдырахманова (весовая категория до 54 кг) и Гульзада Джоракулиева (до 72 кг) принесли сборной Туркменистана бронзовые награды в первый день чемпионата мира по самбо, который проходит в Астане, сообщает МИЦ Туркменистана.

В этом году мировое первенство собрало рекордное количество участников – около 470 спортсменов из 80 стран. Турнир стал историческим благодаря включению двух новых дисциплин: женского боевого самбо и самбо для спортсменов с нарушением зрения.

Значимость события подчеркнуло присутствие на церемонии открытия легендарного самбиста Фёдора Емельяненко. Соревнования проходят в различных весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в дисциплине боевого самбо.

Все поединки транслируются в прямом эфире на специализированном видеопортале Sambo.Live, что делает турнир доступным для зрителей по всему миру.