Bitget Research: К концу 2024 года биткоин может преодолеть отметку в $100 тысяч

Главная криптовалюта мира продолжает бить рекорды: 8 ноября 2024 года биткоин достиг отметки в $77,2 тысячи. Данные подтверждаются ведущими криптовалютными платформами CoinMarketCap, CoinDesk и Binance.

Рост курса наблюдается на протяжении нескольких дней: 6 ноября была преодолена отметка в $75 тысяч, а 7 ноября – $76 тысяч. Эксперты связывают стремительный рост с победой Дональда Трампа на президентских выборах США, который известен своей поддержкой криптовалют и обещанием сделать США «криптостолицей» мира.

По мнению главного аналитика Bitget Research Райана Ли, к концу 2024 года биткоин может преодолеть психологическую отметку в $100 тысяч. Однако другие отраслевые эксперты дают более консервативные прогнозы, ожидая рост до $80-90 тысяч.