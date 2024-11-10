Туркменский футболист стал чемпионом Кыргызстана в составе «Абдыш-Аты»

Футбольный клуб «Абдыш-Ата» из Канта стал недосягаемым для преследователей за два тура до окончания чемпионата Кыргызстана, одержав победу над своим принципиальным соперником «Дордоем» со счётом 1:0.

Это третий подряд чемпионский титул для команды из Канта. В составе победителей выступает полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев, для которого это уже второе чемпионство в составе «Абдыш-Аты» с момента его присоединения к клубу в марте 2023 года.

Успешный сезон для клуба и туркменского легионера был отмечен также завоеванием Суперкубка Кыргызстана в октябре 2024 года, когда «Абдыш-Ата» с минимальным счётом 1:0 обыграла «Мурас Юнайтед».