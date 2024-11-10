Туркменские школьники завоевали более 800 медалей на международных олимпиадах

Туркменские школьники завоевали более 800 медалей на международных олимпиадах

За первые десять месяцев 2024 года учащиеся школ Туркменистана достигли впечатляющих результатов на международных образовательных олимпиадах, завоевав в общей сложности 813 медалей различного достоинства. Об этом сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Ораздурдыева на заседании правительства, передает TDH.

Успехи в образовательной сфере связаны с масштабной модернизацией системы  образования в стране. В частности, за отчётный период в стране была утверждена «Концепция совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года», внедряются передовые методы обучения и развивается цифровое образование.

Значительных успехов добились и туркменские спортсмены, которые на 161 международном соревновании завоевали 538 медалей, включая 174 золотых, 150 серебряных и 214 бронзовых наград.

В ходе заседания Президент Сердар Бердымухамедов поручил продолжить комплексную работу по развитию науки, образования и спорта, уделив особое внимание подготовке национальных сборных к предстоящим Олимпийским играм, чемпионатам мира и Азии.

Также отмечается, что в стране проводится активная работа по модернизации научной системы. В текущем году была утверждена «Стратегия развития сферы науки в Туркменистане на 2024–2052 годы» и организован ряд международных научных мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.