Туркменские школьники завоевали более 800 медалей на международных олимпиадах

За первые десять месяцев 2024 года учащиеся школ Туркменистана достигли впечатляющих результатов на международных образовательных олимпиадах, завоевав в общей сложности 813 медалей различного достоинства. Об этом сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Ораздурдыева на заседании правительства, передает TDH.

Успехи в образовательной сфере связаны с масштабной модернизацией системы образования в стране. В частности, за отчётный период в стране была утверждена «Концепция совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года», внедряются передовые методы обучения и развивается цифровое образование.

Значительных успехов добились и туркменские спортсмены, которые на 161 международном соревновании завоевали 538 медалей, включая 174 золотых, 150 серебряных и 214 бронзовых наград.

В ходе заседания Президент Сердар Бердымухамедов поручил продолжить комплексную работу по развитию науки, образования и спорта, уделив особое внимание подготовке национальных сборных к предстоящим Олимпийским играм, чемпионатам мира и Азии.

Также отмечается, что в стране проводится активная работа по модернизации научной системы. В текущем году была утверждена «Стратегия развития сферы науки в Туркменистане на 2024–2052 годы» и организован ряд международных научных мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.