Скважина на месторождении Чалджулба в Туркменистане дала значимый приток газа

В Туркменистане со скважины на месторождении Чалджулба на территории Ахалского велаята получен промышленно значимый приток природного газа.

Как сообщает www.ussatnews.com, полученный дебит природного газа со скважины №263, составляет 194 тысячи кубометров в сутки.

Отличительной особенностью этого газа является полное отсутствие в его составе сероводорода, что соответствует международным стандартам.

В настоящее время также ведутся буровые работы на эксплуатационных скважинах № 110, 231, 253, 260, 263, 283 на месторождении «Галкыныш», отмечает источник.