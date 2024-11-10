Скважина на месторождении Чалджулба в Туркменистане дала значимый приток газа
В Туркменистане со скважины на месторождении Чалджулба на территории Ахалского велаята получен промышленно значимый приток природного газа.
Как сообщает www.ussatnews.com, полученный дебит природного газа со скважины №263, составляет 194 тысячи кубометров в сутки.
Отличительной особенностью этого газа является полное отсутствие в его составе сероводорода, что соответствует международным стандартам.
В настоящее время также ведутся буровые работы на эксплуатационных скважинах № 110, 231, 253, 260, 263, 283 на месторождении «Галкыныш», отмечает источник.