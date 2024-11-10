Президент Туркменистана выразил соболезнования руководству Пакистану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Миану Мухаммаду Шахбазу Шарифу в связи с трагическим взрывом на железнодорожной станции в городе Кветта, провинция Белуджистан, сообщает TDH.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.