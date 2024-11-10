Объем транспортных услуг в Туркменистане вырос на 19,1% за десять месяцев 2024 года

Транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана продемонстрировал значительный рост в 2024 году, достигнув показателя 119,1% по выполнению работ и оказанию услуг за январь-октябрь. Об этом сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев на заседании правительства.

«За отчётный период темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в целом по комплексу составил 119,1 процента», – цитирует Чакыева Госинформагентство Туркменистана (TDH).

По данным отчета, грузоперевозки всеми видами транспорта выросли на 3,3%, а пассажироперевозки – на 4,3%. Наибольший рост показало агентство «Türkmenhowaýollary» – 154,5%. Существенную динамику продемонстрировали также «Türkmenaragatnaşyk» (114,6%), «Türkmendeňizderýaýollary» (114%) и «Türkmenawtoulaglary» (110%).

В ходе заседания также обсуждалась реализация концепции развития цифровой экономики и строительство новых транспортных объектов в различных регионах страны.

Президент Сердар Бердымухамедов поставил задачи по дальнейшей модернизации транспортной системы, повышению качества услуг и расширению цифровизации отрасли. Особое внимание было уделено развитию Судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» в соответствии с международными стандартами.