В Туркменистане определят девиз и эмблему 2025 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил депутатам Меджлиса обсудить с населением страны вопрос определения девиза и эмблемы 2025 года, который по инициативе Туркменистана объявлен ООН Международным годом мира и доверия, сообщает TDH.

Глава государства подчеркнул, что по инициативе Туркменистана на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций принята Резолюция «Международный год мира и доверия, 2025 год». В этой связи он отметил, что в 2025 году планируется проведение многочисленных международных мероприятий как в Туркменистане, так и в других странах мира.

Стоит отметить, что текущий 2024 год проходит под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а предшествующий 2023 год был отмечен девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

8 ноября Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены итоги работы правительства за первые десять месяцев текущего года и обсуждены приоритетные задачи социально-экономического развития страны.