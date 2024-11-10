В Ашхабаде представлен макет первого вуза для подготовки кадров в области предпринимательства

На Международной выставке «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024», прошедшей на днях в Ашхабаде, был представлен макет здания вуза Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, которое находится на стадии возведения.

Реализацией этого проекта занимается ИП Nur bina gurluşyk, которое и представило макет учебного заведения на выставке, сообщает «Туркменистан: Золотой век». На сегодняшний день в стране действуют бизнес-школы, однако новый вуз станет первым, предлагающим квалифицированную подготовку специалистов в области предпринимательства и бизнеса на высоком уровне.

По словам представителя предприятия Nur bina gurluşyk Вепа Мелебаева, на данный момент выполнено 50% строительных работ, и отделочные работы проводятся по плану.

Ожидается, что новый учебный комплекс будет введен в эксплуатацию к сентябрю следующего года.

Высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана представляет собой многофункциональный студенческий кампус, рассчитанный на 2700 учащихся. В его структуре предусмотрены 6 факультетов, а также такие объекты, как библиотека, конференц-зал, просторная столовая, студенческие общежития, спортивные площадки и парковочные зоны.

Новый вуз обеспечит глубокую и систематизированную подготовку профессионалов, которые станут движущей силой инноваций и экономического роста в Туркменистане, что является важным шагом для будущего нашей молодежи.