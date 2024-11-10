В Ашхабаде наградили лучших работников агропромышленного сектора Туркменистана

В Ашхабаде, в Центре общественных организаций по случаю Праздника урожая прошло торжество, в рамках которого наградили лучших работников агропромышленного сектора Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие организовано при поддержке Национального центра профсоюзов Туркменистана и участии Аграрной партии и Союза женщин страны.

Участники торжества — передовики государственных предприятий АПК и профсоюзные активисты.

В фойе была устроена тематическая выставка урожая этого года: овощебахчевых, зернобобовых, продукции предприятий пищевой и лёгкой промышленности.

Праздничное настроение обеспечило выступление артистов.

В ходе форума прозвучали доклады о достижениях отрасли.

Затем лучшим работникам агропромышленного государственного сектора от имени Президента Туркменистана были вручены Почётные грамоты и ценные подарки.

Среди награжденных: Ильмурад Абдылов из дайханского объединения «Parahat» Какинского этрапа Ахалского велаята, механизатор Марыйского велаятского подразделения производственного объединения «Türkmenobahyzmat» Ширли Оразов из Мургабского этрапа, шелковод Бахаргуль Гурбанова из дайханского объединения «Мürzebegalla» Керкинского этрапа Лебапского велаята, Аннагулы Аннагулыев из дайханского объединения «Arkaç» Кизыларватского этрапа Балканского велаята, представитель дайханского объединения «Маgtymguly» этрапа Героглы Дашогузского велаята Аннамырат Бекиев, пекарь с двадцатилетним стажем предприятия по производству кондитерских и хлебобулочных изделий производственного объединения «Аşgabatçörек» Огулджемал Джитданова, заведующий отделом НИИ хлопководства в Иолотанском этрапе Марыйского велаята Курбан Новрузов, отмечает источник.