Туркменских предпринимателей приглашают на текстильную выставку в Индии

Посольство Индии в Туркменистане приглашает туркменских предпринимателей и представителей текстильной отрасли принять участие в международной выставке BHARAT TEX 2024, которая пройдет с 14 по 17 февраля 2025 года в Нью-Дели, об этом сообщается на сайте СППТ.

BHARAT TEX 2024 организуется Министерством текстильной промышленности Индии и является одним из крупнейших мероприятий в текстильной индустрии. Программа выставки включает в себя встречи формата G2G и B2B, круглые столы, тематические сессии и другие мероприятия.

Участникам предоставляется возможность ознакомиться с новыми технологиями и инновационными решениями, установить международные контакты, обменяться опытом и найти новых партнеров.

Подробную информацию о выставке можно получить на официальном сайте мероприятия.