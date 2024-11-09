Туркменский педагог провел открытый урок в японской школе

Преподаватели Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана, будучи на стажировке в Японии с целью ознакомления с опытом Университет Цукуба, в начале ноября посетили среднюю школу Ушику Эйшина.

Здесь преподаватель кафедры нано- и биомедицинской электроники Инженерно-технологического университета Туркменистана Мекан Тойджанов провёл открытый урок. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Занятие проходило с участием 300 японских школьников, руководства и преподавателей школы, а также представителей программы JICA.

В ходе урока были представлены темы культуры и истории туркменского народа, а также научно-исследовательской деятельности и международного сотрудничества Научно-технологического центра «Огуз хан» туркменского университета.

Открытый урок завершился выступлением преподавателя вуза Мяхри Аннамурадовой, исполнившей для присутствующих песню на туркменском языке.

Находясь в школе Ушику Эйшина туркменские педагоги ознакомились с японским искусством оригами, смогли пообщаться с учащимися, которые рассказали гостям о структуре и содержании школьных уроков, центрах, действующих на территории школы.

Напомним, что визит туркменской делегации в Японию проходит в период с 5 октября по 22 декабря. Поездка организована в целях ознакомления и освоения опыта японских коллег в области инженерного образования, построения и усовершенствования учебных планов и программ, научных исследований в актуальных направлениях, а также совместного проведения исследовательских работ и изучения этапов внедрения передовых технологий в производство.

Ранее мы сообщали, что туркменские преподаватели изучают опыт Университета Цукуба в Японии