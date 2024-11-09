На ADIPEC-2024 в Абу-Даби Туркменистан презентовал инновационные энергетические проекты

Туркменистан успешно представил свой энергетический потенциал на международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2024, проходившей с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.

Это масштабное мероприятие традиционно собирает ведущих игроков мирового энергетического сектора для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Национальный павильон Туркменистана стал одним из ключевых объектов внимания участников выставки. Современный стенд, оснащенный VR-технологиями и интерактивными макетами месторождений, привлек тысячи посетителей. Особое впечатление произвело гармоничное сочетание инновационных технологических решений с элементами национальной культуры в оформлении экспозиции.

В ходе выставки туркменская делегация провела серию продуктивных встреч с представителями ведущих международных компаний, включая Dragon Oil, ADNOC, Halliburton и Petronas. На переговорах обсуждались перспективы технологического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.

Представители Туркменистана приняли активное участие в стратегических сессиях конференции, где рассматривались вопросы декарбонизации, применения искусственного интеллекта в энергетике и развития экологически чистых технологий. Особый акцент был сделан на роли природного газа как экологичного энергоносителя в период глобального энергетического перехода.