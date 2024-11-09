Иранские художницы представили свое искусство студентам в Ашхабаде

Художница-миниатюрист Сайеде Хашеми и мастерица по золочению Наджме Хоссеини из Ирана представили свое творчество в Государственной академии художеств Туркменистана.

Здесь в эти дни проходит выставка живописи иранских мастеров, а также мастер-классы для студентов Академии, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Мероприятие проводится в рамках культурно-образовательного сотрудничества между Туркменистаном и Ираном.

Гостьи из Ирана делятся своими знаниями и опытом с туркменской молодежью, открывая перед ними мир персидской живописи.

На занятиях студенты изучают различные старинные техники и материалы. Обучение включает в себя теорию и практические занятия, в ходе которых учащиеся могут применить полученные знания. По завершению тренингов будет организована выставка студенческих работ.

Иранское искусство миниатюрной живописи внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как самое старинное и уникальное искусство, отражающее не только богатое культурное наследие Ирана, но и играющее значительную роль в истории искусства на Ближнем Востоке.

Для глубокого понимания искусства миниатюрной живописи невозможно обойтись без знания иранской литературы, поэзии и мистического мировосприятия.

Наджме Хоссеини рассказывает:

– Я изучала искусство золочения в Исфахане, городе в центральном Иране, знаменитом своей персидской архитектурой. Там много зданий, в оформлении которых используется золочение. Это один из самых уникальных видов искусства, требующий постоянного изучения, развития и внедрения новых идей. Учиться этому сложно, но очень интересно. Каждая работа в данной технике может быть выполнена за несколько дней или даже недель.

Мастер-классы иранских художниц обогащают знания студентов Академии, вдохновляя их на создание собственных творческих проектов.