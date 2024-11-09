В Узбекистане запретили использование диких животных в цирковых представлениях

С 1 января 2025 года в Узбекистане вступают в силу новые правила, регулирующие содержание диких животных. Согласно постановлению, опубликованному в Национальной базе данных законодательства республики, использование диких животных в цирковых представлениях будет полностью запрещено, сообщает «МИР 24».

Нововведения затронут все цирковые организации страны, включая как стационарные государственные, так и передвижные цирки. Кроме того, законодательство ограничивает содержание 67 видов животных в домашних условиях и искусственной среде обитания.

Согласно новому постановлению, указанные виды животных смогут содержаться исключительно в специализированных учреждениях – зоопарках, питомниках, террариумах, океанариумах и серпентариях. При этом все подобные организации должны получить специальное разрешение от министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Государственный цирк Узбекистана уже начал адаптироваться к грядущим изменениям и внедрил инновационное решение – теперь вместо живых животных в представлениях используются их 3D-голограммы, как сообщает портал Tashkent_Land.