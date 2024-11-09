В Туркменистане состоялась министерская конференция по искоренению безгражданства в ЦА

В Ашхабаде прошла Региональная министерская конференция «Искоренение безгражданства в Центральной Азии», на которой страны региона продемонстрировали впечатляющие достижения в решении этой проблемы. Как отметила помощник Верховного комиссара УВКБ ООН по вопросам правовой защиты Рувендрини Меникдивела, Центральная Азия занимает лидирующие позиции в мире, а Туркменистан и Кыргызстан стали первыми странами, полностью искоренившими известные случаи безгражданства на своей территории.

В ходе конференции представители стран Центральной Азии, УВКБ ООН и других международных организаций поделились опытом решения проблемы безгражданства. Так, по словам заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой, Туркменистан стал первой страной в регионе, присоединившейся к ключевым международным договорам о безгражданстве. Это позволило защитить права лиц без гражданства на национальном уровне и поделиться опытом с другими странами.

По данным Государственной миграционной службы Туркменистана, за весь период искоренения безгражданства Туркменистан предоставил гражданство более 32 тыс. лицам без гражданства и более 5 тыс. видов на жительство, полностью решив этот вопрос на своей территории.

Участники конференции подчеркнули, что достижения Центральной Азии могут послужить вдохновляющим примером для других регионов мира, сталкивающихся с проблемой безгражданства. Они призвали все страны региона присоединиться к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства и продолжить решительные действия для достижения устойчивых результатов в этой сфере. По результатам Министерской конференции был принят итоговый документ.