В рамках проекта ПРООН Ашхабад посетил международный эксперт по статистике

С 4 по 8 ноября международный эксперт по статистике Алексей Пономаренко посетил Ашхабад.

Цель его визита — поделиться международным опытом и предложить стратегические рекомендации по совершенствованию методов мониторинга внешней торговли услугами.

Его визит был сосредоточен на рассмотрении сложных задач измерения торговли услугами, которая часто включает нематериальные трансграничные операции, которые трудно отследить с помощью традиционных таможенных данных.

Алексей Пономаренко, в частности, отметил следующее:

«Торговля услугами часто включает нематериальные операции, которые не проходят через таможню, что затрудняет их точное отслеживание. Внедрение новых методов, таких как отслеживание электронных платежей, может значительно повысить точность данных, особенно для цифровых и мелкомасштабных транзакций».

7 ноября в ходе встречи за круглым столом с представителями Государственного комитета Туркменистана по статистике, Центрального банка Туркменистана и Государственной таможенной службы Туркменистана А.Пономаренко представил потенциал использования данных об электронных платежах для получения более полной картины потоков услуг, особенно для цифровых и мелкомасштабных транзакций.

Визит международного эксперта был организован в рамках совместного проекта ПРООН и Туркменстата «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли услугами, а также статистической информации об объеме перевозок пассажиров и грузов». Данная инициатива поддерживает текущие усилия Правительства Туркменистана по улучшению как внешней, так и внутренней торговли путем укрепления институциональных механизмов, гармонизации национального законодательства с международными стандартами, сообщается в пресс-релизе ПРООН.