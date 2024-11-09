В музее изобразительных искусств Ашхабада к празднику урожая открылась выставка

В Государственном музее изобразительных искусств открылась выставка работ туркменских художников, посвященная к празднику урожая.

Доминирующим по жанру являются натюрморты с изображением сочных и аппетитных плодов, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На выставке представлены натюрморты Мердана Какабаева, оригинальные керамические инсталляции Чарыяра Дурдыева.

Вторая тема после натюрморта, которая наиболее часто привлекает туркменских художников – это труд сельских жителей.

Этой теме посвящены работы Берды Мухамметмурадова «Сборщицы хлопка», Ивана Мягкова «Сбор хлопка», Ярлы Байрамова «Овцеводство», «Харман» Николая Червякова, «Сбор яблок» Аннасапара Аманмухаммедова и другие.