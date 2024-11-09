В Ашхабаде обсуждают инновационные методики дошкольного образования

В Ашхабаде проходит двухдневная методическая конференция, посвященная совершенствованию работы в дошкольных учреждениях. Мероприятие организовано Министерством образования Туркменистана совместно с Ашхабадским городским управлением общего образования на базе 183-го детского сада.

В конференции принимают участие представители Национального института образования Туркменистана, руководители образовательных управлений из разных регионов страны и опытные воспитатели дошкольных учреждений. Основной фокус встречи направлен на реализацию президентских задач по развитию национальной системы образования и внедрению инновационных технологий в учебный процесс.

Первый день конференции открылся выступлениями воспитанников ашхабадских детских садов и выставкой учебно-методических материалов, подготовленных педагогами. Участники конференции посетят показательные занятия в средней и старшей группах детского сада, где проводятся уроки по развитию речи, физической культуре и сенсорному развитию.

Мероприятие направлено на обмен опытом и совершенствование методик работы с дошкольниками в рамках новой эпохи развития государства. Особое внимание уделяется подготовке образованного поколения с широким кругозором и целеустремленным подходом к обучению.