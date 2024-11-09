Ашхабад и Токио готовятся к первому саммиту «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Японии Такэси Ивая обсудили подготовку к первому саммиту «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств. В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

Министры отметили высокий уровень межгосударственных связей на основе доверительного диалога на высшем политическом уровне, а также обсудили важность продолжения кооперации между внешнеполитическими ведомствами двух стран и обменялись мнениями по повестке дня следующих межмидовских консультаций.

Кроме того, стороны отметили значимость партнёрства между двумя странами в торгово-экономической сфере. Выражена заинтересованность японских компаний в развитии сотрудничества с туркменской стороной, в частности в таких направлениях как «зеленая» энергетика, декарбонизация, газохимия и др. В данной связи подчёркнута значимость деятельности совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

Помимо этого, собеседники обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях с участием Туркмении и Японии, в том числе о перспективах участия туркменской делегации в работе Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.