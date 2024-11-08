Туркменское землячество в Астраханском госуниверситете возглавил новый председатель

В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева состоялись выборы на пост председателя землячества Туркменистана.

Как сообщает Управление по международной деятельности АГУ, на этот пост претендовали три кандидата:

магистрант первого года обучения факультета педагогики, психологии, гостеприимства и спорта Оразмырат Тошыев;

магистрант первого года обучения факультета физики, математики и инженерных технологий Агареджеп Реджепов;

студент второго курса факультета наук о Земле, химии и техносферной безопасности Рахым Джумаев.

Каждый из кандидатов представил перспективный план работы туркменского землячества в рамках Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов на следующий учебный год.

По итогам выборов председателем землячества Туркменистана в АГУ стал Оразмырат Тошыев.

«Я рад, что землячество доверило мне представлять его интересы. Вместе мы продолжим укреплять наши традиции, помогать друг другу и делать всё возможное для успешного обучения и жизни в Астрахани», – сказал он.

Проректор по международной деятельности АГУ Ангелина Фадина отметила:

«В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева обучается свыше 2300 граждан Туркменистана, и сегодня, как никогда, социокультурная адаптация становится ключевым аспектом успешности вхождения иностранных студентов в новую языковую среду и процесс обучения. Уверена, что землячество Туркменистана будет активно вовлечено в организацию мероприятий, способствующих интеграции обучающихся в университетскую культуру».