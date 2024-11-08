Туркменистан и Экспортно-импортный банк США обсудили расширение сотрудничества

Вопросы, представляющие взаимный интерес, включая расширение двустороннего сотрудничества, обсудили на встрече в Вашингтоне делегация Туркменистана и президент Экспортно-импортного банка США (ЭКСИМ) Рета Джо Льюис, а также заместитель специального посланника по климату Государственного департамента США Ричард Дюк.

Делегацию Туркменистана возглавил председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джепбаров, сообщает МИД Туркменистана.

В фокусе обсуждений были инициативы в сфере борьбы с изменением климата, сокращение выбросов метана, а также реализация приемлемых экономических, энергетических и инфраструктурных проектов.

Стороны отметили важность совместных усилий по содействию устойчивому развитию и изучили пути привлечения финансовых и технологических ресурсов для осуществления этих целей, отмечает источник.