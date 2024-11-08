Торжественный вечер в Ташкенте посвятили 300-летию Махтумкули Фраги

6 ноября в Большом академическом театре имени Алишера Навои в Ташкенте состоялся торжественный творческий вечер, посвященный 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Мероприятие было организовано в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан, сообщила Turkmenportal пресс-служба туркменского диппредставительства.

В вечере приняли участие высокопоставленные гости, включая Министра культуры Узбекистана, председателей Союза писателей и Республиканского туркменского культурного центра, а также представители творческой интеллигенции, средств массовой информации и туркменской диаспоры, в том числе студенты из Туркменистана, обучающиеся в узбекских вузах.

Выступавшие отметили большое значение творчества Махтумкули Фраги не только для туркменского народа, но и для всего мира, и подчеркнули, что подобные мероприятия служат примером расширения культурного сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном.

В рамках вечера были представлены музыкальные и творческие композиции, вдохновленные произведениями великого поэта. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги в Ташкенте.