Посол Туркменистана в РФ вручил генсеку СНГ памятный знак «Махтумкули Фраги 300 лет»

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев вручил Генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву памятный знак «Махтумкули Фраги 300 лет». Об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ

Церемония вручения прошла 6 ноября в Москве, в Исполнительном комитете СНГ.

Напомним, что в Ашхабаде 10 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о награждении Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева памятным знаком «Махтумкули Фраги 300 лет» за особые заслуги в изучении и популяризации в мире творческого наследия великого мыслителя и поэта Махтумкули Фраги, наращивании отношений с независимым нейтральным Туркменистаном, укреплении между народами дружбы, братства и сотрудничества.