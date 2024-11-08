Новый флаг Организации тюркских государств представлен на саммите в Бишкеке

На 11-м саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в Бишкеке, был принят и представлен новый флаг организации.

Согласно информации агентства Report, на новом флаге на голубом фоне изображены восьмиугольник, полумесяц со звездой и солнце с прямыми лучами в центре.

Голубой фон (оттенок Pantone 3125C) символизирует чистое небо, мир и процветание, а также выражает единство тюркских народов. Восьмиугольник представляет многовековую тюркскую государственность, символизируя стабильность, взаимосвязанность и силу, основанную на общем культурном наследии.

Солнце с сорока равномерно расходящимися лучами олицетворяет свет, открытость и жизненную силу, воплощая общие ценности и видение, которые освещают путь тюркскому миру к более светлому и процветающему будущему.

Полумесяц и звезда — известный символ тюркской государственности, роста, устремленности в будущее и прогресса, отражающий динамичный и устремленный дух Организации.