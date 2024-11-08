В Туркменистане проходят семинары по воспитанию гуманизма и единства в обществе

6 ноября в Академии государственной службы при Президенте Туркменистана был проведен семинар на тему «Период возрождения новой эпохи — гармония, единство и возвышение человеческого достоинства» для слушателей 1-го и 2-го годов обучения Академии, сотрудников государственных учреждений, а также членов Красного Полумесяца Туркменистана.

На семинаре представители различных отделов Красного Полумесяца Туркменистана — Кумуш Тулекова, Джемиле Гаврилова, Майса Атаева, Дженнет Гулмырадова, Селби Ягшымырадова и Анастасия Беляева — подробно ознакомили слушателей с деятельностью этой гуманитарной организации. Их выступления вызвали большой интерес у участников, поскольку деятельность Красного Полумесяца Туркменистана, направленная на реализацию гуманистических ценностей, восходящих к национальным традициям туркменского народа, получила высокую оценку.

В результате количество желающих вступить в члены Красного Полумесяца или присоединиться к его вспомогательным группам значительно увеличилось. Это связано с тем, что основные требования, предъявляемые слушателям, — это такие присущие нашему народу качества, как гуманность, доброта, дружелюбие и верность.