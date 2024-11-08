В Туркменистане объявили тендер на строительство завода по производству йода и брома
Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на проектирование и строительство завода по производству йода, брома и бромопроизводных с реконструкцией сырьевой базы на месторождении Боядаг йодного завода «Балканабат». Объявление размещено в газете «Нейтральный Туркменистан».
Для участия в тендере необходимо подать заявку, пакет тендерных документов. Затем претенденты должны в течение 30 дней подать тендерные предложения.
Телефоны для справок: (993 12) 39-01-62, 39-01-58;
факс: 39-01-72.
E-mail: contact@turkmenhimiya.gov.tm.