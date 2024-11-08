Более 100 предпринимателей зарегистрировались на первом B2B-маркетплейсе Туркменистана

В Туркменистане прошли обучающие мероприятия по развитию электронной торговли в формате B2B, организованные новым национальным B2B-маркетплейсом ALSAT совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Презентации, состоявшиеся в нескольких велаятах страны, собрали представителей местного бизнеса и мастеров-ремесленников. Участникам рассказали о возможностях оптимизации торговли товарами через онлайн-платформу ALSAT, включая удобство регистрации, массового листинга товаров и расширения охвата рынка.

На мероприятиях также выступили специалисты компании «Export Hyzmat«, рассказавшие об особенностях работы на международной торговой площадке eBay.

Предприниматели и мастера обменялись опытом, историями успеха и контактами. Представители СППТ подчеркнули значимость нового проекта для повышения эффективности экономики частного сектора с помощью современных цифровых инструментов.

Заключительное мероприятие пройдет 11 ноября в Ашхабаде, где участников ждет демонстрация платформы ALSAT, практические мастер-классы, ответы на вопросы и розыгрыш призов.

Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация через онлайн-форму, после заполнения которой участникам будет выслана программа мероприятия.