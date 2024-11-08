«Алтын Aсыр» потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов АФК 2

Вице-чемпион Туркменистана ашхабадский «Алтын Асыр» потерпел четвертое поражение подряд в групповом этапе Лиги чемпионов АФК 2 сезона 2024/25 и таким образом лишился возможности продолжить борьбу за выход в следующий раунд турнира.

В четвертом туре группового этапа «Алтын Асыр» на своем поле уступил со счетом 0:4 саудовскому клубу «Аль-Таавун».

После четырех сыгранных матчей в группе «Б» лидируют «Аль-Таавун» и «Аль-Халдия» из Бахрейна, набрав по 9 очков каждый. Иракский «Эйр Форс» расположился на третьем месте с 6 очками, а «Алтын Асыр» пока не смог набрать ни одного очка.

На предматчевой пресс-конференции Язкули Ходжагельдыев отметил, что «Алтын Асыр» молодая команда, которая набирается ценного опыта в играх на международной арене. «В прошлом году мы потеряли почти половину состава, пришлось собирать новую команду. Несмотря на то, что мы впервые участвуем в этом турнире, я доволен тем, что с каждой игрой команда действует увереннее, качество игры улучшается», – добавил он.

Напомним, с нынешнего сезона Азиатская футбольная конфедерация реформировала клубные соревнования на континенте, учредив три новых: элитную Лигу чемпионов АФК для самых сильных по рейтингу клубов, второй по значимости турнир – Лигу чемпионов АФК-2 и самый низший по рангу – Лигу вызова АФК.

Вице-чемпион Туркменистана «Алтын асыр», успешно пройдя лицензирование, заявился в Лиге чемпион АФК-2 – аналог ранее существовавшего Кубка АФК, в котором команда агентства «Туркменарагатнашык» в 2018 году дошла до финала. Выступление в новом турнире подопечные Язкули Ходжагельдыева начали с предварительного раунда, на стадии которого выиграли на выезде у индийского «Ист Бенгала» – 3:2 и завоевали право представлять Туркменистан в групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2.

Две оставшиеся игры группового этапа второй Лиги чемпионов АФК «Алтын Асыр» проведет дома против иракского «Эйр-Форса» 27 ноября и в гостях с бахрейнской «Аль-Халдией» 4 декабря.